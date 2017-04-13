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Происшествия

Брат актера Василия Степанова рассказал о его состоянии

12:4413.04.2017
(обновлено: 12:47 13.04.2017)
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Актер Василий Степанов. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме "Обитаемый остров", выпал из окна жилого дома в Москве. Сейчас артист находится дома.

Что случилось

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что инцидент произошел еще в понедельник. По его словам, актер упал с небольшой высоты — примерно с третьего этажа.

Василий Степанов. Архивное фото
© "Промо Деталь"
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Источник рассказал подробности инцидента со звездой "Обитаемого острова"
"После падения он остался жив, от госпитализации отказался", — уточнил собеседник агентства.

Причина падения актера из окна пока не известна, однако источник отметил, что Степанов сам прыгнул вниз.

Факт несчастного случая в доме на улице Давыдковской подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД. Там, правда, отказались назвать имя пострадавшего.

О состоянии актера

По данным телеканала "360", сейчас актер находится дома.

"До свадьбы заживет. До следующей его карьеры все будет нормально, к творчеству он будет готов", — рассказал журналистам его брат Максим Степанов, не уточнив, какие именно травмы получил актер.

"Я каждый день с ним разговариваю, но стараюсь не поднимать этот вопрос… зачем? Я спросил, он ответил: "вот так случилось". Жив, здоров и слава Богу! Спасибо. Ангел-хранитель у него есть, видите, охраняет его. Еще бегать будет и прыгать. Все хорошо", — добавил он.

По словам Максима Степанова, его брат — "жизнерадостный и целеустремленный человек, иначе он бы не добился таких высот".

Чем известен Василий Степанов

Актер родился 14 января 1986 года в Москве в семье сотрудника милиции и продавца. Окончив техникум физической культуры и спорта, Степанов поступил в юридический институт, однако бросил учебу.

Одной из первых его "ролей" стало участие в рекламном ролике "Я выбираю службу по контракту". При этом сам Степанов в армии никогда не служил.

По совету друзей Степанов поступил на курсы актерского мастерства при ВГИК, а позднее закончил Щукинское театральное училище.

Наибольшую известность ему принесла роль в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где он сыграл главную роль Максима Каммерера. Его партнерами по съемочной площадке стали такие известный актеры, что Гоша Куценко, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Евгений Сидихин и Алексей Серебряков.

При этом Максима Каммерера в итоге озвучил другой человек, поскольку Степанов картавил.

Кроме того, в фильмографии актера числятся еще три картины — "Страховой случай", "Поцелуй Сократа" и "Околофутбола".

Бремя славы

После роли в "Обитаемом острове" в карьере Степанова начался серьезный кризис. По мнению его бывшего агента Сергея Рублева, актер не выдержал свалившейся на него славы.

"Эта внезапно обрушившаяся слава, тяжелейшие условия съемок и нагрузки могли его надломить", — заявил он в программе "Прямой эфир", которая вышла на телеканале "Россия" в феврале 2017-го.

Брат актера подтвердил тогда, что Василий не мог найти работу и какое-то время даже мыл троллейбусы.

"Насколько я знаю, после этого фильма ("Обитаемого острова" — ред.) ему говорили, что его больше никуда не возьмут", — сказал Максим Степанов.

Серьезная травма

Кроме того, в декабре прошлого года Василий Степанов попал в больницу, сломав тазобедренную кость и два позвонка.

"Шел, упал, открытый перелом. Дальше оказался в больнице. Я был не пьяный. Раньше лежал по психосоматике. Мне должны были сделать операцию, но ее почему-то отложили", — рассказал позже сам актер журналистам телеканала "Россия".

Реакция на последний инцидент

Новость о том, что Степанов выпал из окна, потрясла его друзей. Писательница и модель Лена Ленина подтвердила, что после успеха "Обитаемого острова" у актера начались проблемы.

"После ошеломляющего успеха своего фильма, он очень долго находился в депрессии и даже лечился от неё в психиатрическом диспансере. После травмы позвоночника, он долго лежал в больнице, и состояние постоянной боли сделали его существование невыносимым", — написала она в своем Instagram.

По словам Лениной, после падения актер получил серьезные травмы.

"Очень сильно разбился. Но трудно перечислить весь вред, который он нанёс себе, проще сказать, что он не сломал", — отметила она.

"Обитаемый остров"

Фильм "Обитаемый остров" состоит из двух частей, первая из которых вышла на экраны в 2008 году, в вторая — в 2009-м. Режиссером обеих картин стал Федор Бондарчук.

Бабина со старой кинопленкой
© РИА Новости. Артем Житенев
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Фильм является экранизацией фантастической повести Аркадия и Бориса Стругацких. По сюжету, Максим Каммерер — пилот Группы Свободного Поиска, чей звездолет совершил вынужденную посадку на планете Саракш.

Обе части были лидерами российского проката и вошли в число самых кассовых фильмов Европы по итогам 2009 года. При этом, учитывая большой бюджет (более 35 миллионов долларов), фильм так и не окупился.

"Обитаемый остров" получил премии "Золотой орел" за лучшую операторскую работу (Максим Осадчий), за лучшую музыку (Юрий Потеенко) и лучший монтаж (Игорь Литонинский).

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