В Йошкар-Оле задержали экс-главу Марий Эл Маркелова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр – РИА Новости. Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали в Йошкар-Оле, сообщил РИА Новости в четверг источник в парламенте республики.

Адвокат Игорь Трунов сообщил РИА Новости о возбуждении уголовного дела по факту получения взяток в отношении Маркелова. Сумма взяток, которые вменяются экс-главе региона, пока не уточняется.

"Бывшего главу республики Леонида Маркелова задержали в Йошкар-Оле, возможно, завтра городской суд изберет ему меру пресечения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "следственные действия, обыски прошли в правительстве республики, в двух резиденциях главы региона, в квартире его жены".

В Йошкар-Олинском городском суде РИА Новости сообщили, что материалы по делу Маркелова пока не поступали.

За последний год ряд действующих и бывших руководителей российских регионов и крупных городов стал фигурантами уголовных дел о коррупции. В 2016 году задержаны уже бывшие губернатор Кировской области Никита Белых, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, глава Коми Владимир Торлопов, глава Удмуртии Александр Соловьев, губернатор Челябинской области Михаил Юревич и теперь — глава Марий Эл Леонид Маркелов.