В Кремле знали о вопросах следствия к экс-главе Марий Эл Маркелову

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Кремле знали о вопросах следственных органов к экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, но его отставка была связана в первую очередь с длинным сроком пребывания в должности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не могу ответить на ваш вопрос. Безусловно, об определенных вопросах, которые есть у следственных органов, было известно. Но, с другой стороны, все-таки та ротация, которая произошла, она, в первую очередь, связана с достаточно длительным сроком пребывания Маркелова в должности главы республики", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о связи отставки Маркелова и обвинения по подозрению в получении взятки.

"Что касается обвинений, давайте все-таки не забывать, это точка зрения следственных органов. Это не приговор, приговор выносит только суд", — подчеркнул он.