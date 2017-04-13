Жителя Рязани оштрафовали за публикацию символики, похожей на флаг ИГ*

ВОРОНЕЖ, 13 апр — РИА Новости. Суд оштрафовал жителя Рязани, который разместил на своей странице в соцсети изображение символики, похожей флаг ИГ*, сообщает в четверг пресс-служба Рязанского областного суда.
По данным суда, на скамье подсудимых оказался житель Рязани — за то, что поместил на своей странице в соцсети фотографию. "Данная фотография была идентична флагу международной исламистской суннитской террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта"*, которая… признана террористической. Вышеуказанная фотография являлась свободной для просмотра и скачивания другими пользователями социальной сети", — говорится в сообщении.
При вынесении решения суд учел признание мужчиной вины и отсутствие отягчающих обстоятельств.
"Суд признал гражданина виновным… и назначил административное наказание в виде административного штрафа", — говорится в сообщении. Максимальная сумма штрафа по данной статье КоАП для физического лица составляет 2 тысячи рублей.
Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 суток.
*Террористическая организация, запрещенная в России.