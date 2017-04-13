Источник рассказал подробности инцидента со звездой "Обитаемого острова"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов не нашли криминальной составляющей в инциденте с актером Василием Степановым, который известен зрителям по фильму "Обитаемый остров", рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что артист выпал из окна жилого дома. По предварительным данным, Степанов упал с высоты примерно третьего этажа.

По словам собеседника агентства, полиция не будет возбуждать уголовное дело по факту падения Степанова.

Наибольшую популярность Василию Степанову принесла роль в фильме Федора Бондарчука "Обитаемый остров", где он сыграл главную роль Максима Каммерера.