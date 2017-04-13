В Новороссийске задержали автомобиль с 36 килограммами кокаина

КРАСНОДАР, 13 апр — РИА Новости. Правоохранители задержали в Новороссийске автомобиль с госзнаками Санкт-Петербурга, внутри которого был обнаружен тайник с 36 килограммами кокаина; стоимость наркотика на "черном рынке" составила бы около 300 миллионов рублей, сообщили в Управлении ФСБ России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что подозрительный автомобиль марки "Шкода" с номерами Санкт- Петербурга был выявлен на посту весового контроля в поселке Владимировка в Новороссийске в рамках спецоперации "Анаконда", осуществляемой при координации УФСБ России по Кубани совместно с органами полиции.

"В ходе осмотра в автомобиле обнаружен тайник, из которого изъяты брикеты с неустановленным веществом общей массой 36 килограммов. По результатам проведенной химической судебной экспертизы обнаруженное вещество определено как "кокаин". По оценкам экспертов, стоимость на "черном рынке" данной партии наркотика составляет порядка 300 млн рублей", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что в отношении гражданина РФ, перевозившего наркотик, возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ.

Правоохранители устанавливают источник поступления наркотика на территорию Кубани, а также иных лиц, причастных к его незаконному обороту.