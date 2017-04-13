СУСК по Саратовской области не комментирует данные об обыске у Мальцева

САРАТОВ, 13 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следственный комитет Российской Федерации по Саратовской области не комментирует информацию о задержании одного из лидеров партии ПАРНАС, бывшего заместителя председателя Саратовской областной думы Вячеслава Мальцева и обыске в его квартире.

"Не комментируем", — сказала РИА Новости старший помощник руководителя СУ СК по региону Екатерина Пирская.

Ранее Мальцев сообщил в видеоблоге в Periscope об обыске в его квартире.

На видео зафиксировано, как дверь квартиры политика вскрывается при помощи болгарки. После этого в квартиру в сопровождении бойцов ОМОН вошел человек, показавший документы на имя следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области Ильи Литвина и зачитавший постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 апреля о проведении обыска.

По какой статье возбуждено дело, не сообщается.