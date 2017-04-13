В Якутске трое школьников сломали позвоночники, прыгая на батуте

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. В Якутске трое школьников получили травмы позвоночника, прыгая на батуте, сообщает региональное СУСК.

"В ходе проверочных мероприятий следователем СКР установлено, что в Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) "Республиканская больница № 1 Национальный центр медицины" в период с 8 по 9 апреля 2017 года обратились трое несовершеннолетних лиц в возрасте 9, 10 и 14 лет, которым поставлен диагноз – компрессионный перелом позвонков", — говорится в сообщении.

Школьники сообщили, что получили травмы во время прыжков на батуте в батутном центре "Невесомость". Следователи возбудили дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".