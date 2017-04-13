На Камчатке ожидаются волны высотой до 9 метров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 апр – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, волны могут достигать высоты 9 метров, сообщает краевой главк МЧС.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью в пятницу в акватории Тихого океана ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. В зону штормового воздействия попадают Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также часть Елизовского муниципального района Камчатского края", — говорится в сообщении.

Отмечается, что шторм сохранится до середины дня пятницы. Руководителям судоходных компаний, чьи суда находятся в районах акватории, рекомендуется принять меры повышенной предосторожности. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю готово оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

Мощный охотоморский циклон обрушился на южные районы Камчатки днём в четверг. В зоне влияния атмосферного вихря оказались Петропавловск-Камчатский, Елизовский, Усть-Большерецкий районы и юг Мильковского. Здесь идёт сильный мокрый снег, ветер достигает штормовой силы. По прогнозам синоптиков, циклонический режим погоды на полуострове сохранится до 15 апреля включительно.