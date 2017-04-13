Экс-бухгалтера ОМВД в Якутии осудили за "повышение" зарплаты себе и мужу

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Бывший бухгалтер ОМВД по Среднеколымскому району Якутии осуждена на 3 года условно за хищение свыше 500 тысяч рублей бюджетных средств, сообщает прокуратура региона.

"В судебном заседании установлено, что подсудимая, являясь бухгалтером правоохранительного органа, злоупотребляя доверием руководителя, похитила денежные средства, принадлежащие отделению МВД РФ по Среднеколымскому району, путем внесения в платежные поручения подложного, завышенного размера своей заработной платы, а также заработной платы своего супруга, состоящего на службе в том же отделении полиции. Общая сумма похищенных средств составила более 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

С учетом мнения государственного обвинителя, Верхнеколымским районным судом подсудимой назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.