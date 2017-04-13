Суд продлил арест бывшего вице-губернатора Приморья Ежова

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр — РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока продлил до 2 мая арест бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Суд продлил меру пресечения на 18 суток – до 2 мая. Мы планируем обжаловать это решение", — сообщила РИА Новости адвокат Ежова Елена Северянина.

По ее словам, в следующий раз рассматривать меру пресечения будет Приморский краевой суд, так как рассмотрение дела в мае будет длиться уже свыше года.

Как ранее сообщал СК, возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями со стороны должностных лиц департамента градостроительства Приморского края и администрации Приморского края при осуществлении оплаты строительно-монтажных работ по государственному контракту.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая он был задержан, 5 мая — арестован.