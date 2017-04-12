Усманов готовит иск против Навального из-за обвинений в коррупции

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Один из богатейших людей России, миллиардер Алишер Усманов решил подать в суд на Алексея Навального, который, по словам бизнесмена, "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с премьер-министром Дмитрием Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

По заявлению Усманова, Навальный "очень любит публиковать красивые картинки, но очень невнимательно читает документы", и теперь должен ответить за свои слова. В Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК) Навального в ответ заявили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.

Опрошенные РИА Новости адвокаты согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке действительно нет.

По мнению одного из экспертов, сделка теоретически могла бы заинтересовать лишь налоговых инспекторов, если миллиардер не отчитался бы за нее в ФНС. Но сам Усманов заверил в интервью агентству Блумберг, что про него все известно "как спецслужбам разных стран, так и налоговым органам". В пресс-службе миллиардера РИА Новости заявили, что "все налоги (по сделке с особняком) уплачены".

Дом для сестры

В начале марта оппозиционер Алексей Навальный, ранее объявивший о намерении участвовать в выборах президента РФ, разместил в YouTube фильм-расследование, в котором заявил, что Дмитрий Медведев в результате масштабной коррупционной схемы якобы обзавелся разнообразным имуществом. Кроме прочего, авторы фильма утверждали, что Алишер Усманов подарил участок с особняком в элитном подмосковном районе Рублевка фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному Медведеву.

В интервью газете "Ведомости" Усманов отверг обвинения Навального в коррупции, назвав их ложью: "Навальный перешел красную линию, стал обвинять меня, фактически, в преступлении". По словам миллиардера, он не дарил землю и особняк фонду "Соцгоспроект", а провел сделку по его обмену на другой участок для своей сестры.

По словам бизнесмена, он давно искал возможность расширить свой участок, поэтому, когда узнал, что фонд "Соцгоспроект" планирует реализовать девелоперский проект на границе с ним, предложил обменять их участок — 12 гектаров — на участок своей сестры с готовым домом. В итоге, по его словам, фонд "уступил огромный участок по номинальной цене", а он "передал в "Соцгоспроект" участок и дом сестры и достроил его, как и обещал".

Бокс по переписке

Вскоре Навальный ответил на эти слова, заявив, что эта сделка не имеет никакого отношения к информации, которую он излагает в своем фильме. По его мнению, бизнесмен купил землю у двух коммерческих компаний, а участок с домом просто подарил "Соцгоспроекту". По утверждению оппозиционера, между этими двумя сделками нет ничего общего, на что указывают опубликованные им, по его заявлению, копии документов Росреестра о сделках с землей.

"Усманов действительно расширил свои владения на 12 гектаров, но сделка это совершенно другая, не имеющая к фондам Медведева никакого отношения. Усманов землю купил у двух коммерческих компаний — ООО "Лесной дом" и ООО "Группа Ист инвест". Купил в один день несколько участков и объединил их в один… А ту самую усадьбу… он подарил фонду "Соцгоспроект". Не той компании, которой принадлежали 12 гектаров, а фонду", — написал оппозиционер на своем сайте.

В ответ на это Усманов через свою пресс-службу заявил, что "господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы". По мнению миллиардера, оппозиционер "в очередной раз показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи" и должен будет ответить на свои слова в суде.

"В действительности, указанный участок в 12 гектаров находился в собственности у "Группы Ист Инвест", с которой у "Соцгоспроекта" было соглашение о совместном освоении участка в Успенском… По условиям соглашения, "Группа Ист Инвест" должна была предоставить участок, а фонд "Соцгоспроект" — финансирование. Отсюда наличие в той сделке нескольких этапов и несколько сторон. Если господин Навальный располагает другими "открытиями", у него будет отличная возможность представить их в суде", — отмечается в заявлении пресс-службы.

Отдельно в пресс-службе Усманова РИА Новости заверили, что "все налоги (по указанной сделке) уплачены".

В Фонде борьбы с коррупцией, созданном и возглавляемом Навальным, в ответ заявили, что тоже будут рады встретиться с представителями Усманова на процессе. Однако повесток в суд фонд пока не получал, заявил РИА Новости руководитель избирательного штаба Навального Леонид Волков.

Юридическая сторона сделки

Как заявил РИА Новости управляющий партнер коллегии адвокатов "Тарло и партнеры" Алексей Попов, сделка о передаче Усмановым земельного участка фонду "Соцгоспроект" в обмен на другой участок соответствует закону, ничего противоправного в ней нет.

"Судя по СМИ, имели место, как минимум, две сделки: участок 12 гектар был уступлен "Соцгоспроектом" Усманову по номинальной цене, а участок с домом был передан Усмановым "Соцгоспроекту" безвозмездно, то есть путем дарения либо взноса (пожертвования) на его уставную деятельность", — заявил Попов.

По его мнению, "формально каждая из сделок не является противоправной, но признание сторон говорит о том, что они имели в виду мену активами, равными по цене, что может вызвать интерес у налоговых органов". Но выглядит это, по словам эксперта, как "обычная хозяйственная деятельность".

Адвокат бюро "Деловой фарватер" Антон Соничев также выразил мнение, что сделка, о которой рассказал журналистам миллиардер, является "вполне законной".

"Логичнее было бы осуществить такой обмен по договору мены, но, возможно, у организаций не было возможности осуществить такую сделку (например, устав Фонда не позволяет обмениваться активами), либо две операции были осуществлены с целью избежать сложного юридического оформления. Как бы то ни было, ни с точки зрения правомерности сделки, ни с точки зрения налогообложения такой обмен не нарушает действующее законодательство", — отметил Соничев в беседе с РИА Новости.

На его взгляд, Усманов выиграет процессы в случае подачи иска о защите чести, достоинства или деловой репутации или заявления о клевете.

"Если доводы Усманова о равноценности переданного и полученного им имущества подтвердятся, у него все шансы выиграть дело. У него есть все шансы обвинить ФБК в клевете и опровергнуть сведения, порочащие его репутацию. Выигранное дело сохранит его доброе имя, однако вряд ли принесет какую-либо материальную выгоду", — резюмировал адвокат.