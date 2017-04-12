Адвокат рассказал о заболевании мозга у Никиты Белых

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Адвокат экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Андрей Грохотов заявил, что у его подзащитного выявлено заболевание мозга.

"Как следует из документов, Белых поставлен диагноз — энцефалопатия второй степени. Это связано в том числе с повышенным артериальным давлением", — сказал адвокат РИА Новости, отметив, что последствия этого заболевания могут выливаться в "дегенеративное расстройство тканей мозга".

По версии следствия, в 2012–2016 годах Никита Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро.

Как заявили в СК, деньги экс-губернатор получил за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими компаний "Нововятский лыжный комбинат" и "Лесохозяйственная управляющая компания", а "также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области".

Ранее следствие сообщало, что Белых поймали с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Он не смог пояснить, каким образом был застигнут в ресторане с пачками наличности, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою правоту в суде. Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Защита Белых в свою очередь неоднократно заявляла, что заключение в СИЗО сильно ударило по здоровью бывшего губернатора. В феврале его переводили из СИЗО в госпиталь для лечения. СКР 17 марта предъявил Белых обвинение по еще одному эпизоду получения взятки (часть шестая статьи 290 УК РФ). Адвокат экс-губернатора Андрей Грохотов назвал этот эпизод вымышленным, сказав, что "взятки нет".