Мужчину, избившего школьника в Петербурге, заключили под стражу

МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Мужчина заключен под стражу за избиение школьника в Санкт- Петербурге, сообщает в среду пресс-служба СК РФ.

Ранее сообщалось, что полиция начала проверку по факту получения травм школьником из-за конфликта с водителем в Приморском районе Санкт-Петербурга. По данным следствия, инцидент произошел днем 9 апреля в районе Ланского шоссе. Тогда неустановленный водитель автомобиля KIA напал на ребенка, который шел с самокатом по переходу на зеленый свет. Он ударил мальчика кулаком по голове, после чего бросил на ребенка самокат и скрылся с места происшествия. Потерпевший мальчик был госпитализирован и после оказания помощи отпущен домой.

"По ходатайству следственных органов Следственного комитета России по Санкт-Петербургу Никита Кравченко, подозреваемый в избиении ребенка, заключен под стражу", — говорится в сообщении СК.

Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева, водитель заключен под стражу решением Приморского районного суда Петербурга.

"Приморский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кравченко, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ, хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия", — сказала Лебедева.