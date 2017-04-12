Суд продлил меру пресечения двум фигурантам дела о хищении у "Роснано"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей и срок домашнего ареста двум фигурантам дела о хищении 1 миллиарда рублей, выделенных корпорацией "Роснано" на фармацевтическое производство в Ярославской области, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд продлил обвиняемому гендиректору "НТ-Фармы" Евгению Султанову срок домашнего ареста до 16 июля и до этого же срока заключение под стражу предполагаемого бенефициара предприятия Рустама Атауллаханова", — сказал собеседник агентства.

Султанов был переведен под домашний арест после признания вины и заключения сделки со следствием.

По делу также проходит находящийся в СИЗО экс-мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, дело которого о превышении должностных полномочий выделено в отдельное производство.

По данным следствия, "Роснано" выделило 1 миллиард рублей на строительство фармацевтического завода в Ярославской области, но средства были похищены обвиняемыми.