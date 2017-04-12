Суд арестовал две квартиры и дом родных генерала ФСО Лопырева

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество родственников генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева в рамках дела о получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд наложил арест на две квартиры и жилой дом Лопыревой А.И.", — сказала она. Адреса расположения имущества Юнона Царева назвать затруднилась. Известно лишь, что арестованный дом находится в Сочи, а одна из квартир — в Москве.

Генерал Лопырев был задержан в конце ноября прошлого года. По ходатайству следствия 94-й гарнизонный военный суд Москвы санкционировал его арест.

Как ранее сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко, в отношении Лопырева возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По данным следствия, он получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.