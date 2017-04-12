В Ленинградской области нашли застреленным адвоката убийцы Старовойтовой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Сотрудники управления СК по Ленинградской области проводят проверку по факту обнаружения тела 38-летнего Евгения Русакова, адвоката исполнителя убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

"Да, идет речь о нем", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным пресс-службы управления СК по Ленинградской области, тело мужчины с огнестрельным ранением головы было обнаружено 10 апреля в одном из домов по улице Сосновая поселка Вырица Гатчинского района, на диване, с пистолетом марки "PODNIK" чешского производства.

"При осмотре места происшествия возле тела мужчины обнаружена стреляная гильза. Установлено, что вечером 9 апреля мужчина, в состоянии алкогольного опьянения, на автомашине марки "Лексус" при подъезде к своему дому, совершил ДТП, после чего оставил место происшествия и ушел домой", — сказано в сообщении прес-службы.

Депутат Госдумы РФ, правозащитник и сопредседатель партии "Демократическая Россия" Галина Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на канале Грибоедова в Санкт-Петербурге. В 2002 году были задержаны шестеро подозреваемых, в том числе бывший сотрудник ГРУ Минобороны Юрий Колчин, выступавший организатором убийства и руководителем преступной группы. В 2005 году Колчин был осужден на 20 лет за посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (статья 277 УК РФ) и незаконное хранение оружия (статья 222 УК РФ). В августе 2015 года за соучастие в организации убийства Старовойтовой был также осужден на 17 лет бывший депутат Госдумы РФ Михаил Глущенко.