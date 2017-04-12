Бывшего министра финансов Крыма будут судить за халатность

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости, Максим Грознов. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра финансов республики Крым, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), дело направлено в суд, сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Правоохранители в среду сообщили о передаче уголовного дела в отношении экс-главы Минфина республики в суд, не указывая его фамилии. Министерство с марта 2014 года до конца 2015 года возглавлял Владимир Левандовский.

"Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по республике Крым завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра финансов республики Крым. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в марте 2014 года в результате халатного отношения к должностным обязанностям экс-министр допустил включение в бюджет республики Крым и дальнейшую оплату за счет бюджетных средств расходов республиканского комитета по земельным ресурсам на погашение задолженности перед коммерческой организацией за работы, которые в действительности не выполнялись. Тем самым бюджету республики нанесен ущерб в размере 13 миллионов рублей, отметили в ведомстве.

На принадлежащий экс-чиновнику земельный участок наложен арест для возмещения причиненного преступлением ущерба. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают правоохранители.

Заявление об отставке министра финансов Владимира Левандовского глава Крыма подписал в конце декабря 2015 года. Новым министром финансов республики была назначена Ирина Кивико.