В одном из российских банков обнаружили хищения на миллиард рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Правоохранители выявили схему хищения активов одного из коммерческих банков на сумму более 1 миллиарда рублей, в хищениях подозревается его бывшее руководство, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве выявлена схема хищения ликвидных активов одного из банков, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители", — сказала Волк.
Отмечается, что по имеющейся информации, в декабре 2015 года в период снижения платежеспособности банка топ-менеджеры выдали заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, так называемым "техническим заемщикам", на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.
"На территории московского региона сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии проведено 18 обысков. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов. Задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Волк.
Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.
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