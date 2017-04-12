В одном из российских банков обнаружили хищения на миллиард рублей

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Правоохранители выявили схему хищения активов одного из коммерческих банков на сумму более 1 миллиарда рублей, в хищениях подозревается его бывшее руководство, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве выявлена схема хищения ликвидных активов одного из банков, в реализации которой подозреваются его бывшие руководители", — сказала Волк.

Отмечается, что по имеющейся информации, в декабре 2015 года в период снижения платежеспособности банка топ-менеджеры выдали заведомо невозвратные и материально не обеспеченные кредиты подконтрольным коммерческим организациям, так называемым "техническим заемщикам", на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей.

По данному факту возбуждено дело по статье "мошенничество".

"На территории московского региона сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии проведено 18 обысков. Изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов. Задержаны двое бывших заместителей председателя правления банка, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавила Волк.

Сообщается, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления.

О громких случаях отзыва лицензий у банков в России читайте в справке РИА Новости >>