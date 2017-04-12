Обвиняемый в убийстве Немцова рассказал, чем ему не нравился политик

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Анзор Губашев рассказал, чем политик вызывал у него неприязнь; видеозапись его первого допроса на стадии следствия была показана в среду в Московском окружном военном суде.

"Немцов мне не понравился изначально своими высказываниями в адрес нашего государства, нашего правителя", — говорит Губашев на видео. Он рассказывает, что решил совершить убийство вместе с предполагаемым киллером Зауром Дадаевым. Также они привлекли соучастника — Беслана Шаванова, впоследствии он погиб при задержании.

"Любой мусульманин согласится, любой здравомыслящий человек. Конечно, он согласился", — отвечает Губашев на вопрос следователя, согласился ли Шаванов поучаствовать в убийстве.

Дальнейшую мотивировку убийства судья решил не показывать присяжным, поскольку подсудимым вменяется убийство по найму, а не из-за идеологической или религиозной ненависти. Между тем, как указали участники процесса, знакомые с материалами дела, на допросе Губашев рассказывал о реакции Немцова на расстрел редакции Charlie Hebdo.

В настоящее время Анзор Губашев уже отказался от признательных показаний и отрицает вину.