Украина стала главным поставщиком наркотиков в Россию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Украина сместила Китай с первого места "рейтинга" главных стран-поставщиков наркотиков в Россию, сообщил на конференции начальник ГУНК МВД Андрей Храпов.

"В РФ, в основном, (изымаются) психоактивные вещества амфетаминового ряда, так называемые "спайсы". Это подавляющее большинство синтетических наркотиков на территории России, часть из них поступает контрабандой — раньше, в основном, контрабанда была из Китая, в последнее время из стран Европы: через Балтику, а самое большое количество идёт через Украину", — сказал Храпов.

По его словам, за прошлый год полицейские привлекли к ответственности 1398 граждан Украины за преступления, связанные с наркотиками, и еще 300 за три месяца этого года.