Под Воронежем четырехлетний мальчик выжил, упав из окна пятого этажа

ВОРОНЕЖ, 12 апр — РИА Новости. Следствие в Воронежской области выясняет обстоятельства падения из окна пятого этажа четырехлетнего мальчика, который остался жив и находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Инцидент произошел утром в среду в городе Павловск.

"Из окна пятого этажа своей квартиры выпал мальчик, 2013 года рождения, который… бригадой "скорой медицинской помощи" доставлен в больницу. Ребенок госпитализирован, по данным медицинских работников его состояние оценивается, как стабильное, средней тяжести", — говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, мальчик в полете цеплялся за бельевые веревки, что помогло смягчить падение на газон.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователями опрошены соседи и очевидцы произошедшего. Семья, в которой воспитывается ребенок, на учете в органах системы профилактики не состояла.