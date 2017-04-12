Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 километров в час

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госавтоинспекция изучает видео, на котором водитель Mercedes едет по МКАД со скоростью 320 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным СМИ, запись заезда выложила в Instagram одна из представительниц столичной "золотой молодежи". Кто именно сидел за рулем иномарки, пока неясно.

Публикация от Mercedes Benz ///AMG (@majorka_63) Апр 11 2017 в 2:58 PDT

Сообщается, что полицейскую проверку еще не назначили.

Максимально разрешенная скорость на Московской кольцевой автодороге составляет 100 километров в час. Таким образом, водитель превысил допустимую скорость на 220 километров в час (при условии, что машина действительно разогналась до 320 и это не монтаж).