Источник: Москва попросила Киев помочь с допросом Максаковой
10:3412.04.2017
(обновлено: 10:36 12.04.2017)
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ направил в Киев запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
"Следственный комитет РФ направил запрос украинским правоохранительным органам об оказании правовой помощи по делу Вороненкова, в котором, в частности, следователи выказывают желание допросить Марию Максакову", — сказал собеседник агентства.
В свою очередь адвокат Вороненкова и Максаковой Андрей Гривцов сообщил РИА Новости, что следователи его не уведомляли о подобном запросе.
"Я знаю, что следователь планировал направить запрос на Украину, но его содержание мне не известно", — сказал защитник.
Он также добавил, что Максакова пока не приняла решения о дальнейших своих действиях по делу Вороненкова. Согласно закону, родственники погибшего могут просить следствие прекратить уголовное дело в связи со смертью либо продолжать его расследовать и передавать для рассмотрения в суд.
"Пока по этому вопросу позиции нет", — сказал защитник.
Подробнее о Вороненкове читайте в биографической справке РИА Новости >>
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в четверг днем, когда он выходил из здания пятизвездочного отеля "Премьер Палас" в центре украинской столицы.
Киллер выстрелил в Вороненкова не менее двух раз. Один из выстрелов оказался смертельным.
По данным Нацполиции Украины, в Вороненкова стреляли из пистолета ТТ.
В результате нападения были ранены как охранник бывшего депутата, так и киллер, которых сейчас находится под усиленой охраной в реанимации одной из городских больниц.
На место убийства приехала жена Вороненкова Мария Максакова.
Следовательные органы ведут работу по установлению личности киллера, а также ищут возможных соучастников преступления.
В полиции Киева считают, что убийство носит заказной характер.
Против Дениса Вороненкова в России было заведено уголовное дело о мошенничестве.
Бывшего депутата подозревали в организации рейдерского захвата здания в центре Москвы.
В конце 2016 года Вороненков уехал из России на Украину и принял гражданство этой страны.
В России Вороненков был объявлен в международный розыск.