Источник: Москва попросила Киев помочь с допросом Максаковой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следственный комитет РФ направил в Киев запрос о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"Следственный комитет РФ направил запрос украинским правоохранительным органам об оказании правовой помощи по делу Вороненкова, в котором, в частности, следователи выказывают желание допросить Марию Максакову", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Вороненкова и Максаковой Андрей Гривцов сообщил РИА Новости, что следователи его не уведомляли о подобном запросе.

"Я знаю, что следователь планировал направить запрос на Украину, но его содержание мне не известно", — сказал защитник.

Он также добавил, что Максакова пока не приняла решения о дальнейших своих действиях по делу Вороненкова. Согласно закону, родственники погибшего могут просить следствие прекратить уголовное дело в связи со смертью либо продолжать его расследовать и передавать для рассмотрения в суд.

"Пока по этому вопросу позиции нет", — сказал защитник.

Подробнее о Вороненкове читайте в биографической справке РИА Новости >>