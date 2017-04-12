Улюкаеву продлили домашний арест

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду продлил до 15 июля срок домашнего ареста экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого по делу о взятке в 2 миллиона долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя о продлении меры пресечения удовлетворить. Сохранить все наложенные на Улюкаева запреты и ограничения, в том числе запрет покидать дом без разрешения следователя", — огласила решение судья Наталья Дударь.

Таким образом, она согласилась с доводами следователя о том, что в случае освобождения Улюкаев сможет скрыться или помешать установлению истины по делу.

"По делу допрошены его бывшие подчиненные. Мы опасаемся, что он использует свои связи, ранее наработанные в министерстве, чтобы оказать давление на этих лиц", — сказал следователь Роман Нестеров.

По его словам, в настоящее время по делу завершены фонографическая и комплексная психолого-лингвистическая экспертизы, осталось допросить 15 свидетелей, провести осмотр документов, после чего можно будет предъявлять обвинение в окончательной редакции и приступать к ознакомлению с материалами дела.

Адвокаты, в свою очередь, просили освободить своего подзащитного, ссылаясь на его возраст, состояние здоровья и положительные характеристики — их выдали руководитель Союза промышленников и предпринимателей РФ Александр Шохин, а также глава банка ВТБ Андрей Костин.

Защита настаивала на необходимости прогулок, ссылаясь на состояние здоровья своего подзащитного. Следователь разрешил ему только посетить клинику, чтобы проверить зрение.