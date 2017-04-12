Адвокат просит разрешить Улюкаеву ежедневные четырехчасовые прогулки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Адвокат просит Басманный суд Москвы разрешить экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому по делу о взятке в два миллиона долларов, гулять четыре часа в день, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следствие настаивает на продлении домашнего ареста до 15 июля.
Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, находящийся под домашним арестом до 15 апреля, вину в получении взятки не признает.