Адвокат просит разрешить Улюкаеву ежедневные четырехчасовые прогулки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Адвокат просит Басманный суд Москвы разрешить экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому по делу о взятке в два миллиона долларов, гулять четыре часа в день, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я прошу не продлевать срок домашнего ареста. А если суд решит все же продлить его, то прошу разрешить прогулки с 06.00 до 08.00 утра и с 18.00 до 20.00 вечера. Это необходимо в силу возраста и состояния здоровья", — сказала адвокат Лариса Каштанова.

Следствие настаивает на продлении домашнего ареста до 15 июля.

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере двух миллионов долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, находящийся под домашним арестом до 15 апреля, вину в получении взятки не признает.