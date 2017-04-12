В Кузбассе предотвратили самоубийство подростка

КЕМЕРОВО, 12 апр — РИА Новости. Уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" возбуждено по факту участия несовершеннолетней девочки из Новокузнецка в игре в соцсети с опасными заданиями, сообщила РИА Новости в среду старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич.

По данным доследственной проверки, 13-летняя девочка, находясь у себя дома, участвовала в закрытой группе в соцсети и играла в эту игру с 12 марта.

"Окончание игры было назначено на 13 мая 2017 года. Итог заключался в смерти ребенка после выполнения последнего задания", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, игра была прервана, так как мать заметила порезы на теле дочери и обратилась в правоохранительные органы.

Следственный отдел по Новокузнецку областного СУСК возбудил уголовное дело по статье "доведение до самоубийства". Расследование взял на контроль прокурор Куйбышевского района города.

"В нашей практике это первое такое дело. Кузбасская прокуратура и правоохранительные органы регулярно проводят мониторинг в интернете, но призывают родителей обратить внимание на то, с кем ваш ребенок общается в интернете, какие группы посещает в соцсетях", — добавила Тушкевич.

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области уточняет, что девочка два последних года была на домашнем обучении, мать не давала ей общаться с друзьями. "В настоящее время ребенок помещен в социальное учреждение, с ней работают психологи, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Также проведена профилактическая работа с участием психолога со всеми детьми, с которыми общалась девочка. Устанавливаются переписка ребенка в группе, устанавливаются аккаунты", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.