Экс-министру Улюкаеву разрешили посещать больницу

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Следователь разрешил экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, обвиняемому по делу о взятке в 2 миллиона долларов, посещать больницу для обследования, заявил следователь Роман Нестеров в Басманном суде Москвы.

"Удовлетворено ходатайство защиты о посещении медучреждения — лечебно-реабилитационного центра для обследования в связи с болезнью, связанной со зрением", — сказал следователь. По его словам, в остальном состояние здоровья обвиняемого в норме.

Следствие настаивает на продлении домашнего ареста до 15 июля.

Улюкаев в ноябре прошлого года был задержан с поличным при получении взятки в размере 2 миллиона долларов. Как сообщал Следственный комитет, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев, находящийся под домашним арестом до 15 апреля, вину в получении взятки не признает.