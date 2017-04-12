Власти рассказали о ходе расследования крушения Ту-154 в Сочи

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Эксперименты на авиатренажерах с участием ведущих российских летчиков-испытателей проводятся в рамках расследования крушения самолета Ту-154 Минобороны России близ Сочи, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря прошлого года. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Обломки лайнера обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.

"В рамках расследования с участием ведущих летчиков-испытателей проводятся эксперименты на авиатренажерах. Со дна моря поднято более 3 тысяч фрагментов воздушного судна. Наши специалисты продолжают исследовать все обстоятельства этой трагедии", — сказал Байнетов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в среду.

Он подчеркнул, что к расследованию этой катастрофы привлечены лучшие НИИ России, специализирующиеся на исследованиях аварийной техники, проведении аудиоэкспертиз.

"Все эти исследования требуют времени, тем более что у комиссии по расследованию авиапроисшествий Минобороны России нет права на ошибку. Порой подобные авиапроисшествия расследуются годами, чтобы выявить истинные причины трагедии. И в этот раз мы делаем все возможное для установления истины, а любые спекуляции на эту тему, преждевременные выводы и домыслы пользы делу не приносят", — заключил начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>