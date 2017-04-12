В Югре чиновница "заработала" 1,5 миллиона рублей, повышая себе зарплату

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 апр — РИА Новости. Прокуратура города Белоярский в Ханты-Мансийском автономном округе передала в суд уголовное дело в отношении бывшей чиновницы, которая на протяжении года завышала себе зарплату, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что с июля 2015 года по июнь 2016 года сотрудница районной администрации, являясь специалистом комитета по финансам и налоговой политике, использовала свое служебное положение и завышала размер своей заработной платы.

Соответствующие документы женщина направляла в банк, присвоив из бюджета, по информации прокуратуры, более 1,5 миллиона рублей.

"Она обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения", — уточнили в надзорном ведомстве, добавив, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.