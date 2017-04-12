Экс-замглавы по финансам корпорации "МиГ" Мамаев обжаловал арест

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Бывший замгендиректора по финансам и экономике Российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" Сергей Мамаев обжаловал свой арест в рамках дела о хищении имущества на 200 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление суда об избрании Мамаеву меры пресечения в виде содержания под стражей", — сказала пресс-секретарь.

Таким образом, решение об аресте Мамаева пока не вступило в законную силу.

По ее словам, срок ареста топ-менеджера "МиГа" установлен 30 мая.

Согласно материалам, Мамаев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.