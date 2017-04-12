В ВВО назвали причину гибели срочника в Забайкалье

ВЛАДИВОСТОК, 12 апр — РИА Новости. Военнослужащий, погибший в Забайкалье, подорвался на неустановленном предмете, когда отклонился от маршрута во время патрулирования возле бывшего склада боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель Восточного военного округа.

Ранее в минздраве Забайкалья РИА Новости сообщили, что солдат-срочник получил ранение, подорвавшись на мине, и скончался в больнице Карымского района после шестичасовой операции.

"Одиннадцатого апреля военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных в Забайкальском крае, в ходе патрулирования периметра бывшего склада боеприпасов вблизи н.п. Большая Тура отклонился от маршрута, увидев на земле неустановленный предмет. При попытке поднять предмет произошла детонация", — сказал собеседник.

По его словам, на месте военнослужащему была оказана первая помощь, и он оперативно был доставлен в лечебное учреждение. Бригада специалистов военного клинического госпиталя и врачи больницы оказали всю возможную помощь, однако спасти жизнь военнослужащему не удалось.

Представитель ВВО отметил, что по факту происшедшего специальной комиссией военного округа совместно с правоохранительными органами проводится проверка.