В Забайкалье подорвавшийся на мине солдат-срочник скончался после операции

КРАСНОЯРСК, 12 апр — РИА Новости. Солдат-срочник в Забайкалье получил ранение, подорвавшись на мине, и скончался в больнице после шестичасовой операции, сообщили РИА Новости в минздраве края.

По данным собеседницы агентства, раненый солдат был доставлен в центральную больницу Карымского района во вторник днем. К оказанию экстренной помощи пострадавшему подключились хирурги больницы, а также из Читы выезжали бригады хирургов и реаниматологов из 321-го военного госпиталя.

"11 апреля в 14.10 в ЦРБ Карымского района был доставлен военнослужащий срочной службы 1997 года рождения с минно-подрывным ранением в состоянии крайней степени тяжести… Операция длилась около шести часов. К сожалению, из-за характера ранений, несовместимых с жизнью, спасти молодого человека не удалось, и в 22.15 он скончался", — цитируют в минздраве главного врача ЦРБ Карымского района Татьяну Дульскую.