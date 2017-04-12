Перебьем за проезд. Что стоит за перестрелкой "маршрутчиков" под Москвой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Сергей Лютых. Полиция задержала троих предполагаемых участников перестрелки на 43-м километре трассы "Дон" под Москвой, в результате которой погиб человек. О том, что это не единичный инцидент, а один из эпизодов войны за рынок частных перевозок РИА Новости рассказал президент Московского транспортного союза и заместитель общественного омбудсмена Юрий Свешников.
Однажды в Домодедово
Подозреваемых, жителей Домодедово в возрасте от 22 до 36 лет, остановили на улице Курыжова — они ехали в машине "Мерседес Спринтере". Исходя из официального сообщения МВД, оружия у молодых людей при себе не было.
За день до этого, 10 апреля, примерно в 12 часов, в полицию поступило сообщение, что на 43-м километре трассы М4 "Дон" неизвестные лица расстреляли группу мужчин. Предполагается, что в конфликте участвовало 15 человек. Один из пострадавших скончался на месте, еще трое мужчин — госпитализированы с огнестрельными ранениями.
"Мы работали как обычно, а они приехали и нас расстреляли. Подъехали на трех машинах и открыли огонь. 34-летнего Мухамеда Умалатова, он из Чечни, убили выстрелом в спину, троих ранили и скрылись. Это просто какие-то бандиты! Мои работники — в тяжелом состоянии, — рассказал "Московскому комсомольцу" Гамлет Авагумян.
Авагумян гендиректор ООО "Ранд-Транс" — компании, занимающейся легальными маршрутными перевозками пассажиров между подмосковным Домодедово и столицей.
По данным издания, в больницу города Домодедово попали Тамерлан Букаев (ранение в ягодичной области), 40-летний Магомед Бетиев (ранение брюшной полости) и 29-летний Рустам Суворов (ранение передней брюшной стенки).
"Мы официальный перевозчик, а они нелегальные. Появились где-то месяц назад и стали устанавливать свои правила", — добавил о неизвестных Авагумян. По данным источников ряда СМИ, напавшие могут представлять интересы другой компании-перевозчика ООО "Сатурн Трэвел", потерявшей официальное право обслуживать домодедовский маршрут.
Местные жители указывают на то, что "Ранд-Транс" нагло занял чужое место. "Что это за такое, вас не ждали, у нас была своя транспортная компания, а вы решили захватить рынок и разрушили в 2 недели, что создавалась годами! Отвратительная компания и отвратительные водители!", — говорится в одном из отзывов о компании.
Есть версия, что встреча на автозаправке была не спонтанной, а запланированной "стрелкой". В таком случае, вряд ли кто-то рассчитывал на реальный "огневой контакт", иначе бы ее провели не в столь взрывоопасном месте.
Знакомый с ситуацией источник РИА Новости рассказал, что в конце марта в Подмосковье прибыли "бригады кавказцев-решальщиков", которым поставили задачу запугать и вынудить нелегальных перевозчиков отойти от дел. "О первых вызовах на "стрелки" стало известно 28 марта, — отметил собеседник агентства. — Уже не в одной компании мне рассказали, что кавказцы избивают водителей, выдергивают их из автобусов. Вчера побили девушку-диспетчера, совсем молоденькую".
Перестрелке на заправке, по данным СМИ, как раз предшествовало избиение водителя ООО "Сатурн Трэвел". Так, мол, и возник мотив для мести. Представители компании пока не прокомментировали ситуацию РИА Новости.
Тот же "Сатурн Трэвел" на рынке больше 15 лет. Компания, судя по информации на сайте, занимается также междугородним автобусным сообщением.
Проваленная реформа
В течении девяти лет эксперты и депутаты готовили к принятию закон, который должен был навести порядок в сфере маршрутных перевозок. Соответствующий документ, за номером 220, был принят в июле 2015 года. Одним из разработчиков закона был Юрий Свешников.
Теперь он сетует на то, что важнейшие переходные моменты, прописанные в этом нормативном акте, были попросту проигнорированы исполнительными органами.
"Об этой проблеме мы еще в прошлом году докладывали президенту: происходит массовый передел рынка пассажирских перевозок в интересах аффилированных с местными органами власти компаний, — рассказал Свешников РИА Новости. — Вытесняются фирмы законно работающие на регулярных маршрутах, сокращается сама маршрутная сеть".
В пример, эксперт привел Брянскую область, где, по его словам, с "дружественными" компаниями заключаются сверхкраткосрочные госконтракты, чтобы стоимость не превышала ста тысяч рублей — это позволяет вовсе конкурс не проводить.
"В Московской области в один лот вставляют 850 автобусов и 164 маршрута. Какой там малый, средний бизнес? Естественно, выиграло крупное госпредприятие. И оно стало раздавать их без конкурса аффилированным частным перевозчикам", — отмечает эксперт. О конкурсах с мегалотами общественники уже заявили в Следственный комитет России, так как это "разбазаривание бюджетных средств".
Нынешнее обострение ситуации в Подмосковье, по его словам, произошло, после того, как порядка 160 законных маршрутов, просто не включили в новый реестр. Хотя у компаний, их обслуживавших, были все документы и договора, у некоторых до 2018 года.
"Все эти маршруты, получив в наименованиях буковку "к", были объявлены новыми и на них объявили конкурсы. Из более чем 80 компаний выиграли только две, — продолжает омбудсмен. — Много компаний вообще не было допущено до конкурса. И у нас руках есть семь решений регионального ФАС о нарушениях процедуры его проведения".
Одну из фирм, по словам собеседника РИА Новости, не допустили только из-за того, что в заявке был указан пункт маршрута "платформа Щербинка", а не "плат. Щербинка", как в конкурсной документации.
Борьба по закону и "по понятиям"
Выброшенные "за борт" компании, согласно требованиям закона №220, как минимум, имели право доработать до истечение действовавших договоров, но такой возможности не получили. "А ведь люди же покупали в лизинг машины, брали кредиты", — сетует Свешников.
Теперь на разных стадиях рассмотрения в судах находятся 50 исков от подмосковных экс-перевозчиков. И пока никому из них не удалось выиграть. Между тем, есть положительное решение Верховного суда по аналогичным эпизодам в Волгоградской области. "Ситуация один в один. В этом решении указано, что суды нижних инстанций неправильно толковали 220-й закон — он не является пресекательным нормативным актом и не может служить препятствием для предпринимательской деятельности", — отмечает эксперт, но подмосковные судьи этого решения не учитывают.
Аналогичным образом поступили "маршрутчики" в пригороде Уфы. Там тоже дело дошло до перестрелки. 16 февраля порядка 20 человек собрались в селе Акбердино, чтобы обсудить судьбу маршрута "Иглино-Уфа". Одна их сторон конфликта выиграла лот, а другая — нет, но имея лицензию, все равно пыталась вклиниться на линию. Обошлось без человеческих жертв, но несколько участников "стрелки" обратились за медпомощью. Возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью.
О конфликте на региональном госсобрании отчитался врио министра внутренних дел по республике Башкортостан Виктор Михайлов.
Свешников просит предпринимателей не превращаться в "бандитов". Законные способы за конкурентный рынок еще не исчерпаны. Так, по его словам, компании выигравшие конкурсы "по знакомству" можно подловить на невыполнении условий контракта: поставить новые автобусы с низкими полами, кондиционерами и так далее. "Собираем доказательства, что они ездят на неподходящем транспорте, не по тем маршрутам, которые заявлялись, останавливаются не там, где должны и будет использовать этот массив информации для отстаивания прав добросовестных перевозчиков", — заключил эксперт.