Перебьем за проезд. Что стоит за перестрелкой "маршрутчиков" под Москвой

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости, Сергей Лютых. Полиция задержала троих предполагаемых участников перестрелки на 43-м километре трассы "Дон" под Москвой, в результате которой погиб человек. О том, что это не единичный инцидент, а один из эпизодов войны за рынок частных перевозок РИА Новости рассказал президент Московского транспортного союза и заместитель общественного омбудсмена Юрий Свешников.

Однажды в Домодедово



Подозреваемых, жителей Домодедово в возрасте от 22 до 36 лет, остановили на улице Курыжова — они ехали в машине "Мерседес Спринтере". Исходя из официального сообщения МВД, оружия у молодых людей при себе не было.

За день до этого, 10 апреля, примерно в 12 часов, в полицию поступило сообщение, что на 43-м километре трассы М4 "Дон" неизвестные лица расстреляли группу мужчин. Предполагается, что в конфликте участвовало 15 человек. Один из пострадавших скончался на месте, еще трое мужчин — госпитализированы с огнестрельными ранениями.

"Мы работали как обычно, а они приехали и нас расстреляли. Подъехали на трех машинах и открыли огонь. 34-летнего Мухамеда Умалатова, он из Чечни, убили выстрелом в спину, троих ранили и скрылись. Это просто какие-то бандиты! Мои работники — в тяжелом состоянии, — рассказал "Московскому комсомольцу" Гамлет Авагумян.

Авагумян гендиректор ООО "Ранд-Транс" — компании, занимающейся легальными маршрутными перевозками пассажиров между подмосковным Домодедово и столицей.

По данным издания, в больницу города Домодедово попали Тамерлан Букаев (ранение в ягодичной области), 40-летний Магомед Бетиев (ранение брюшной полости) и 29-летний Рустам Суворов (ранение передней брюшной стенки).

"Мы официальный перевозчик, а они нелегальные. Появились где-то месяц назад и стали устанавливать свои правила", — добавил о неизвестных Авагумян. По данным источников ряда СМИ, напавшие могут представлять интересы другой компании-перевозчика ООО "Сатурн Трэвел", потерявшей официальное право обслуживать домодедовский маршрут.

Местные жители указывают на то, что "Ранд-Транс" нагло занял чужое место. "Что это за такое, вас не ждали, у нас была своя транспортная компания, а вы решили захватить рынок и разрушили в 2 недели, что создавалась годами! Отвратительная компания и отвратительные водители!", — говорится в одном из отзывов о компании.

Отзывы о работе компании-перевозчика "Ранд-Транс"

Есть версия, что встреча на автозаправке была не спонтанной, а запланированной "стрелкой". В таком случае, вряд ли кто-то рассчитывал на реальный "огневой контакт", иначе бы ее провели не в столь взрывоопасном месте.

Знакомый с ситуацией источник РИА Новости рассказал, что в конце марта в Подмосковье прибыли "бригады кавказцев-решальщиков", которым поставили задачу запугать и вынудить нелегальных перевозчиков отойти от дел. "О первых вызовах на "стрелки" стало известно 28 марта, — отметил собеседник агентства. — Уже не в одной компании мне рассказали, что кавказцы избивают водителей, выдергивают их из автобусов. Вчера побили девушку-диспетчера, совсем молоденькую".

Перестрелке на заправке, по данным СМИ, как раз предшествовало избиение водителя ООО "Сатурн Трэвел". Так, мол, и возник мотив для мести. Представители компании пока не прокомментировали ситуацию РИА Новости.

Силовики подчеркивают, что стычка произошла между легальными и нелегальными перевозчиками (все пострадавшие — со стороны первых). Однако, справедливости ради, стоит сказать, что эти "нелегалы" не фирмы-однодневки или мигранты-бомбилы на старых "Газелях", а компании, которые занимаются перевозками давно и успешно. До последнего времени, на законных основаниях.

Тот же "Сатурн Трэвел" на рынке больше 15 лет. Компания, судя по информации на сайте, занимается также междугородним автобусным сообщением.

Проваленная реформа

В течении девяти лет эксперты и депутаты готовили к принятию закон, который должен был навести порядок в сфере маршрутных перевозок. Соответствующий документ, за номером 220, был принят в июле 2015 года. Одним из разработчиков закона был Юрий Свешников.

Теперь он сетует на то, что важнейшие переходные моменты, прописанные в этом нормативном акте, были попросту проигнорированы исполнительными органами.

"Об этой проблеме мы еще в прошлом году докладывали президенту: происходит массовый передел рынка пассажирских перевозок в интересах аффилированных с местными органами власти компаний, — рассказал Свешников РИА Новости. — Вытесняются фирмы законно работающие на регулярных маршрутах, сокращается сама маршрутная сеть".

В пример, эксперт привел Брянскую область, где, по его словам, с "дружественными" компаниями заключаются сверхкраткосрочные госконтракты, чтобы стоимость не превышала ста тысяч рублей — это позволяет вовсе конкурс не проводить.

"В Московской области в один лот вставляют 850 автобусов и 164 маршрута. Какой там малый, средний бизнес? Естественно, выиграло крупное госпредприятие. И оно стало раздавать их без конкурса аффилированным частным перевозчикам", — отмечает эксперт. О конкурсах с мегалотами общественники уже заявили в Следственный комитет России, так как это "разбазаривание бюджетных средств".

Нынешнее обострение ситуации в Подмосковье, по его словам, произошло, после того, как порядка 160 законных маршрутов, просто не включили в новый реестр. Хотя у компаний, их обслуживавших, были все документы и договора, у некоторых до 2018 года.

"Все эти маршруты, получив в наименованиях буковку "к", были объявлены новыми и на них объявили конкурсы. Из более чем 80 компаний выиграли только две, — продолжает омбудсмен. — Много компаний вообще не было допущено до конкурса. И у нас руках есть семь решений регионального ФАС о нарушениях процедуры его проведения".

Одну из фирм, по словам собеседника РИА Новости, не допустили только из-за того, что в заявке был указан пункт маршрута "платформа Щербинка", а не "плат. Щербинка", как в конкурсной документации.

Борьба по закону и "по понятиям"

Выброшенные "за борт" компании, согласно требованиям закона №220, как минимум, имели право доработать до истечение действовавших договоров, но такой возможности не получили. "А ведь люди же покупали в лизинг машины, брали кредиты", — сетует Свешников.

Теперь на разных стадиях рассмотрения в судах находятся 50 исков от подмосковных экс-перевозчиков. И пока никому из них не удалось выиграть. Между тем, есть положительное решение Верховного суда по аналогичным эпизодам в Волгоградской области. "Ситуация один в один. В этом решении указано, что суды нижних инстанций неправильно толковали 220-й закон — он не является пресекательным нормативным актом и не может служить препятствием для предпринимательской деятельности", — отмечает эксперт, но подмосковные судьи этого решения не учитывают.

Многие объявленные в одночасье "нелегалами" предприниматели не собираются бросать свое дело и вновь выезжают на свои маршруты. Вот и машины "Сатурн Трэвел", по словам очевидцев, вновь появились на Домодедовской, что вероятно и стало причиной избиения водителя компании.

Аналогичным образом поступили "маршрутчики" в пригороде Уфы. Там тоже дело дошло до перестрелки. 16 февраля порядка 20 человек собрались в селе Акбердино, чтобы обсудить судьбу маршрута "Иглино-Уфа". Одна их сторон конфликта выиграла лот, а другая — нет, но имея лицензию, все равно пыталась вклиниться на линию. Обошлось без человеческих жертв, но несколько участников "стрелки" обратились за медпомощью. Возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью.

О конфликте на региональном госсобрании отчитался врио министра внутренних дел по республике Башкортостан Виктор Михайлов.

Свешников просит предпринимателей не превращаться в "бандитов". Законные способы за конкурентный рынок еще не исчерпаны. Так, по его словам, компании выигравшие конкурсы "по знакомству" можно подловить на невыполнении условий контракта: поставить новые автобусы с низкими полами, кондиционерами и так далее. "Собираем доказательства, что они ездят на неподходящем транспорте, не по тем маршрутам, которые заявлялись, останавливаются не там, где должны и будет использовать этот массив информации для отстаивания прав добросовестных перевозчиков", — заключил эксперт.