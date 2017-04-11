В Хакасии скорая увезла участника голодовки из-за невыплаты зарплаты

КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. Скорая помощь увезла одного из рабочих в Хакасии, голодающих из-за невыплаты зарплаты на президентской стройке домов после природных пожаров 2015 года, сообщил РИА Новости инициатор голодовки Евгений Салтынюк.

По его словам, должниками строителей являются две частные компании, бывшие субподрядчиками на стройке. О начале голодовки было объявлено еще в середине марта, однако она откладывалась: проводились встречи с представителями регионального правительства. Изначально проведение голодовки планировалось в палатках на площади перед зданием правительства Хакасии, однако власти не согласовали акцию. Голодающие сняли в Абакане жилье и начали акцию там 6 апреля. Во вторник пять человек объявили о начале сухой голодовки. По словам Салтынюка, врачи ранее предлагали госпитализировать троих голодающих из-за плохого самочувствия, однако они отказались.

"Одного человека увезла скорая. Он почувствовал себя плохо", — сказал Салтынюк.

Он рассказал, что голодовка будет продолжаться, пока не будут выплачены долги. В Минздраве региона сообщили, что жизни увезенного на скорой рабочего ничего не угрожает. Врачи оказывают ему помощь.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что ситуация с невыплатами является спором строителей и частных субподрядных организаций. Республиканский бюджет все свои обязательства выполнил и сегодня не имеет долгов по президентской стройке. При этом власти признают, что некоторые субподрядчики действительно не всегда действовали открыто, в частности, с некоторыми строителями работали без договоров. Также в пресс-службе уточнили, что предлагали юридическую помощь голодающим, однако они отказались даже идти в суд. Кроме того, в правительстве отметили, что бывшие рабочие не смогли предоставить документальных свидетельств задолженности.

В апреле 2015 года в результате пожаров в 38 населенных пунктах Хакасии огнем были повреждены более 1,2 тысячи частных жилых домов, 1,2 тысячи дачных участков, 25 социально значимых объектов. Всего пострадали более 6,4 тысячи человек. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу построить для погорельцев жилье в срок до 1 сентября 2015 года.