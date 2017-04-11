Источник сообщил о задержании Светланы Дель в рамках уголовного дела

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Многодетная мать Светлана Дель была задержана полицией по делу о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Ее задержали по ранее возбужденному делу по статье 156 УК РФ "Невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — сказал собеседник агентства, не уточнив, когда женщина была задержана.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

В середине января в Зеленограде разгорелся скандал вокруг семьи Дель, из которой изъяли 10 детей. По словам работников детского сада, они обнаружили на теле одного ребенка следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи 10 детей. Однако вскоре двоих детей, которые находились в приюте, вернули их бабушке. Инцидент получил большой общественный резонанс. Опеку над еще 8 детьми семья расторгла.