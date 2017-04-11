Подозреваемая в причастности к взрыву в метро Петербурга обжаловала арест

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Защита гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой, подозреваемой в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, обжаловала ее арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката, представляющего интересы Каримовой", — сказала она. Адвокат просит изменить меру пресечения и освободить подозреваемую из-под стражи.
Царева пояснила, что дата рассмотрения жалобы будет назначена позднее.
Как сообщал Следственный комитет РФ, 6 апреля в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.
В квартире на Товарищеском проспекте, где проживали шестеро задержанных в Петербурге подозреваемых, в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания".