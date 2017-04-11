Подозреваемая в причастности к взрыву в метро Петербурга обжаловала арест

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (506)

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Защита гражданки Узбекистана Шохисты Каримовой, подозреваемой в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга, обжаловала ее арест, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В минувшую пятницу Басманный суд Москвы арестовал ее до 3 июня. Каримова в суде заявила о своей невиновности.

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба адвоката, представляющего интересы Каримовой", — сказала она. Адвокат просит изменить меру пресечения и освободить подозреваемую из-под стражи.

Царева пояснила, что дата рассмотрения жалобы будет назначена позднее.

Как сообщал Следственный комитет РФ, 6 апреля в рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также двое в Москве — Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

В квартире на Товарищеском проспекте, где проживали шестеро задержанных в Петербурге подозреваемых, в ходе обыска было обнаружено взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции метро Петербурга "Площадь Восстания".