В Тверской области ФСБ задержала вербовщиков ИГ*

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Пять уроженцев Центральной Азии, вербовавших людей для участия в боевых действиях в составе радикальной группировки "Исламское государство"*, задержаны в Тверской области, сообщило во вторник управление ФСБ по региону.

"УФСБ России по Тверской области во взаимодействии со спецподразделением Росгвардии в Твери пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из пяти уроженцев Центральной Азии", — говорится в сообщении.

"По данным следствия, лидером группы осуществлялась вербовка земляков для выезда на территорию Ближнего Востока, в целях участия в боевых действиях в составе терструктуры "Исламское государство"*, в том числе в качестве террористов-смертников", — отмечает управление.

В ходе обысков по местам проживания задержанных изъята, предположительно, религиозно-экстремистская литература, а также видеоматериалы, пропагандирующие террористическую идеологию и деятельность ИГ*. Уточняется, что в отношении лидера ячейки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("содействие террористической деятельности"). Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

*Террористическая организация, запрещенная в России.