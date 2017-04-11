Обвиняемый в убийстве Немцова заявил, что не помнит, куда выкинул пистолет

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве Бориса Немцова Анзор Губашев не помнит, где выкинул пистолет, из которого застрелили политика, сказано в показаниях подсудимого Губашева, данных им на стадии следствия.

В настоящее время он уже отказался от признательных показаний и отрицает вину, поэтому показания в Московском окружном военном суде зачитала прокурор Мария Семененко.

"Орудие выкинуто, куда, сейчас точно не могу сказать. Я не знаю Москву, поэтому не знаю точно, куда выбросил пистолет", — сказано в показаниях.

Во вторник судья Московского окружного военного суда удалил братьев Анзора и Шадида Губашевых с заседаний по делу об убийстве Немцова из-за неоднократного нарушения порядка. Они вернутся в зал только для выступления с последним словом. Непосредственным поводом для удаления стали протесты подсудимых против оглашения части их признательных показаний, данных на стадии следствия.