Названа причина обрушения тоннеля на Калужском шоссе

МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Причина обрушения тоннеля на Калужском шоссе в новой Москве в начале марта связана с грубыми нарушением при создании проектной документации, сообщил журналистам первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов.
"Могу сказать, что грубые нарушения были допущены при проектной документации. Это явилось причиной обрушения и несчастного случая", — сказал Пахомов.
По его словам, расследование аварии на Калужском шоссе еще не закончено.
По версии генподрядчика строительства, ГК "Аркс", основных версий обрушения было две. Первая — нарушение техники установки опалубки. Вторая — некачественный материал, из которого были изготовлены стойки или сама опалубка.