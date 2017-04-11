Названа причина обрушения тоннеля на Калужском шоссе

МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. Причина обрушения тоннеля на Калужском шоссе в новой Москве в начале марта связана с грубыми нарушением при создании проектной документации, сообщил журналистам первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора Валентин Пахомов.

Тоннель обрушился 2 марта на площади 40 квадратных метров на 23-м километре Калужского шоссе. Ширина конструкции — 20 метров, длина — 500 метров. Двое рабочих погибли, еще трое пострадали, у одного из них была сломана нога.

"Могу сказать, что грубые нарушения были допущены при проектной документации. Это явилось причиной обрушения и несчастного случая", — сказал Пахомов.

По его словам, расследование аварии на Калужском шоссе еще не закончено.

По версии генподрядчика строительства, ГК "Аркс", основных версий обрушения было две. Первая — нарушение техники установки опалубки. Вторая — некачественный материал, из которого были изготовлены стойки или сама опалубка.