Кубанские фермеры, жалующиеся на рейдерские захваты, готовят документы в СК

КРАСНОДАР, 11 апр — РИА Новости. Власти Краснодарского края заявляют, что решают проблемы фермеров. Аграрии в свою очередь говорят, что готовят документы для СК РФ и уполномоченного по правам человека при президенте.

Летом прошлого года фермеры Краснодарского края на тракторах направились в Москву. Они хотели выразить несогласие с решениями органов власти и судов региона по земельным вопросам, жалуясь на рейдерский захват своих земель. После встречи с кубанским властями шествие было приостановлено.

В марте с кубанскими фермерами встретился глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин. Он заслушал обращения инициативной группы, заявив после этого, что вопрос требует тщательного изучения и детальной проработки. Он пообещал передать некоторые из обращений для рассмотрения в центральный аппарат Следственного комитета, по другим – провести работу в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Весной этого года фермеры собирались провести новый "тракторный марш", однако накануне проведения акции, утром 28 марта, один из ее организаторов Олег Петров был задержан. Он стал фигурантом уголовного дела по статье "мошенничество в особо крупном размере".

В индивидуальном порядке

"Решение вопросов фермеров, их поддержка сегодня для нас в приоритете", – заявил РИА Новости полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерами Вячеслав Легкодух.

В регионе работает рабочая группа по решению земельных проблем фермеров. Кроме Легкодуха, как полпреда губернатора по вопросам фермеров, в нее входят вице-губернатор Сергей Усенко и представители краевого департамента имущественных отношений.

"Мы рассматриваем дела фермеров в индивидуальном порядке. В администрации региона мы проводили очередное совещание, встречались с аграриями. В рамках встречи фермерами были подписаны договора на продление аренды земельных участков сельхозназначения. То есть реальные результаты работы есть", – заверил Легкодух.

Он пояснил, что для разрешения спорных ситуаций пайщиков выстроена система принятия решения: сначала вопрос рассматривает муниципалитет, затем, если его не удалось решить, – краевая рабочая группа.

"В целом на сегодняшний день по вопросам продления договоров аренды сельхозземель фермерами принято более 30 положительных решений. Для решения вопросов на местах совершено более 45 выездов непосредственно в муниципалитеты. В апреле планирую выезжать в районы, где также буду встречаться с жителями и фермерами для рассмотрения и решения их вопросов", – рассказал Легкодух.

Он добавил: "Сейчас существует и такая проблема, что отдельные лица, прикрываясь реальными проблемами фермеров, пытаются попросту расширить собственный бизнес… Считаю, что опираться здесь на проблемы других попросту кощунственно. Что касается их обращения за помощью по уголовному делу Олега Петрова, то уверен — компетентные органы разберутся".

Дело активиста

"Олега Петрова перевели из изолятора временного содержания Кропоткина в СИЗО-1 Краснодара. Мы уже обжаловали его арест. Сегодня суд рассматривает его апелляцию. Считаем, что… обвинения надуманы", – сказал во вторник РИА Новости адвокат Олега Петрова Владимир Шамшуров.

В начале апреля активисты встретилась с уполномоченным по правам человека при президенте РФ Татьяной Москальковой. Омбудсмен пообещала вмешаться в ситуацию с арестом Петрова, а также изучить проблему с отъемом земель у краснодарских фермеров. Москалькова попросила фермеров подготовить конкретные дела, имена и фамилии фигурантов конфликта.

"Олег Петров сейчас голодает. С 15 апреля он планирует устроить "сухую" голодовку. Мы опасаемся за его здоровье… Очень торопимся с подготовкой документов, готовимся передать их в ближайшие дни", – рассказал РИА Новости один из организаторов протестной акции Алексей Волченко.

По его словам, после встречи в середине марта с главой СК РФ Александром Бастрыкиным активисты также готовят заявления по своим проблемам для СК.

"Сейчас в Москву направляются все дела по нашим проблемам. Поднимаются дела даже за 2005-2006 годов. У нас большая надежда на Бастрыкина… Я уже несколько раз был в (следственном управлении – ред.) СК по региону, они запрашивают все дела, все заявления", – отметил Волченко.

Он добавил, что ранее фермеры также встречались с руководителем ФСБ по Краснодарскому краю Игорем Колосовым. "Генерал также заверил нас в том, что все дела фермеров он взял под личный контроль", – сказал Волченко.