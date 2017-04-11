Настоятель московской мечети отверг обвинения в оправдании терроризма

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Настоятель московской мечети "Ярдям" шейх Махмуд Велитов отказался признать вину в публичном оправдании терроризма, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского окружного военного суда.

Суд во вторник приступил к рассмотрению данного уголовного дела по существу. После оглашения обвинительного заключения подсудимый сказал, что вину не признает.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"".

Согласно заключению экспертизы, в указанной речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

По версии защиты, в молитве о прощении грехов нет оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив, что он являлся членом запрещенной организации.