Адвоката с наркотиками задержали в СИЗО "Бутырка"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Оперативные сотрудники следственного изолятора "Бутырка" задержали адвоката Московской коллегии, который пытался пронести своему подопечному "груз" наркотиков, рассказали РИА Новости в пресс-бюро ФСИН по Москве.

"Сотрудниками следственного изолятора №2 в ходе реализации оперативной информации задержали адвоката столичной коллегии адвокатов… В кармане брюк защитника обнаружены несколько свертков с наркотиками", — рассказал собеседник агентства.

По результатам экспертизы установлено, что в свертках было около 200 граммов гашиша, три грамма метадона, больше 3 граммов кокаина и другие психотропные препараты.

На место задержания были вызваны сотрудники полиции для последующего разбирательства. Имя задержанного не разглашается.