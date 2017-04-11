Вандал устроил погром у Вечного огня на Поклонной горе

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Московская полиция задержала мужчину, повредившего Вечный огонь и разгромившего посты службы почетного караула на Поклонной горе, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

"Подозреваемый <…> повредил трубки подачи газа в горелку, а также вырвал из мест крепления и повалил посты несения службы почетного караула", — рассказал источник агентства.

По предварительным данным, мужчина оказался 36-летний житель Смоленской области. Его доставили в психиатрическую больницу. В отношении него возбуждено уголовное дело о вандализме.