Ставропольца оштрафовали за то, что из его машины на ходу выпал ребенок

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Правоохранители провели проверку по факту появившегося в интернете видео, на котором видно, как из машины на проезжую часть выпал ребенок в Ессентуках, водитель автомобиля оштрафован, говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Ставропольскому краю.

"По факту опубликованного в сети Интернет видео, где на проезжую часть в городе Ессентуки из автомобиля выпал несовершеннолетний пассажир, Госавтоинспекцией Ставропольского края проведена проверка. Сотрудниками полиции установлен водитель транспортного средства… Мужчина привлечен к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД. Штраф за данное правонарушение составляет три тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Согласно релизу, водителем автомобиля был 29-летний житель города Ессентуки, который вез своего несовершеннолетнего племянника на заднем пассажирском сидении. Как пояснил водитель, во время движения четырехлетний мальчик случайно задел ручку двери и выпал на проезжую часть. Благодаря тому, что скорость транспортного средства была не высокой, мальчик не получил травм.

Подчеркивается, что с водителем автомобиля сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическую беседу.