В Приангарье двух подростков подозревают в изнасиловании сверстника

ИРКУТСК, 11 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом в Иркутской области по факту изнасилования 13-школьника двумя его 14-летними односельчанами, сообщила пресс-служба СУ СКР региона.
По версии следствия, преступление было совершено 7 апреля. Подозреваемые совершили с 13-летним мальчиком насильственные действия сексуального характера, после чего издевались над ним и избили. Обо всем произошедшем узнала бабушка пострадавшего мальчика, которая заявила в правоохранительные органы. Подозреваемые задержаны, установлено, что они состоят на учете в ПДН, характеризуются отрицательно.
В настоящее время проводятся следственные действия.
По информации местных властей, пострадавший живет без родителей, с бабушкой, дедушкой и тетей. Как сообщил РИА Новости сотрудник администрации района, "эти двое 14-летних его давно преследовали, отбирали деньги, издевались".