В Приангарье двух подростков подозревают в изнасиловании сверстника

ИРКУТСК, 11 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено Следственным комитетом в Иркутской области по факту изнасилования 13-школьника двумя его 14-летними односельчанами, сообщила пресс-служба СУ СКР региона.

"Боханским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 14-летних подростков, жителей села Тихоновка, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)", — сообщила пресс-служба СУ СКР Иркутской области.

По версии следствия, преступление было совершено 7 апреля. Подозреваемые совершили с 13-летним мальчиком насильственные действия сексуального характера, после чего издевались над ним и избили. Обо всем произошедшем узнала бабушка пострадавшего мальчика, которая заявила в правоохранительные органы. Подозреваемые задержаны, установлено, что они состоят на учете в ПДН, характеризуются отрицательно.

Следователи СКР вышли в суд с ходатайством об избрании подросткам меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судья отказала в удовлетворении ходатайства, подозреваемым был избран домашний арест.

В настоящее время проводятся следственные действия.

По информации местных властей, пострадавший живет без родителей, с бабушкой, дедушкой и тетей. Как сообщил РИА Новости сотрудник администрации района, "эти двое 14-летних его давно преследовали, отбирали деньги, издевались".