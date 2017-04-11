Из интерната в Иркутске госпитализировали несколько детей с дизентерией

ИРКУТСК, 11 апр – РИА Новости. Несколько воспитанников госпитализированы с кишечной инфекцией в иркутском интернате №2 для детей с ограниченными возможностями, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава Иркутской области.
"Дети, действительно, заболели. Подозрение на кишечную инфекцию. Сколько именно на текущий момент детей госпитализировано в инфекционную больницу Иркутска, сказать сложно. Диагноз устанавливается", сообщил представитель ведомства.
Ранее сообщалось, что в начале марта 2017 года из иркутского детского дома №2 часть воспитанников были переведены в Черемховский интернат. После приезда трое детей были госпитализированы с признаками кишечной инфекции.