Из интерната в Иркутске госпитализировали несколько детей с дизентерией

ИРКУТСК, 11 апр – РИА Новости. Несколько воспитанников госпитализированы с кишечной инфекцией в иркутском интернате №2 для детей с ограниченными возможностями, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе минздрава Иркутской области.

"Дети, действительно, заболели. Подозрение на кишечную инфекцию. Сколько именно на текущий момент детей госпитализировано в инфекционную больницу Иркутска, сказать сложно. Диагноз устанавливается", сообщил представитель ведомства.

По данным источника РИА Новости, в доме-интернате №2 на текущий момент в инфекционную больницу госпитализированы шесть детей с диагнозом дизентерия. Еще порядка 20 детей находятся на карантине. Первые признаки заболевания проявились в субботу. В настоящее время в соцучреждении работают специалисты, устанавливающие причины отравления.

Ранее сообщалось, что в начале марта 2017 года из иркутского детского дома №2 часть воспитанников были переведены в Черемховский интернат. После приезда трое детей были госпитализированы с признаками кишечной инфекции.