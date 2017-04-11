Около 600 жителей оренбургского поселка эвакуируют из-за угрозы подтопления

УФА, 11 апр – РИА Новости, Рамиля Салихова. Спасатели эвакуируют жителей населенного пункта под Оренбургом из-за угрозы подтопления из-за подъема воды Димитровского водохранилища, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного главка МЧС РФ Татьяна Самойлова.

По данным ведомства, во вторник утром в результате резкого таяния снега произошёл подъем воды Димитровского водохранилища. В случае увеличения сброса воды с водохранилища существует угроза подтопления 260 придомовых территорий села Краснохолм и резкого подъёма реки Черная.

"Сейчас спасатели эвакуируют жителей девяти улиц поселка, это порядка 600 человек, 120 из них это дети. Для временного размещения подготовлены две школы в другой части поселка Краснохолм, в которой не ожидается подтопление, а так же библиотека и дом культуры. К работе с населением подключились психологи", — рассказала Самойлова.

Она сообщила, что МЧС по области переведен в режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". В зону подтопления направлена аэромобильная группировка МЧС и подвижный пункт управления. Приведены в готовность 100 человек личного состава и 11 единиц техники Росгвардии.

"На данный момент эвакуированы жители двух улиц, вода начинает приходить в поселок, уже подтоплены 50 домов", — пояснила Самойлова.

По данным ведомства, Краснохолм находится в 80 километрах от Оренбурга, Димитровское водохранилище расположено на реке Черной в семи километрах от поселка, оно предназначено для орошения полей сельскохозяйственных угодий и для разведения рыбы.