В Хабаровске вывшего военного приговорили к штрафу за призывы к терроризму

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Суд в Хабаровске за призывы к терроризму приговорил бывшего военнослужащего к штрафу, а также запретил ему в течение года размещать информацию в интернете, сообщила во вторник пресс-служба управления ФСБ по Восточному военному округу.

"В городе Хабаровске решением выездного заседания Приволжского окружного военного суда признан виновным в совершении преступления террористической направленности бывший военнослужащий одной из воинских частей Восточного военного округа… Мужчина приговорён к штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением права размещать информацию в сети Интернет в течение одного года", — говорится в сообщении.

Установлено, что житель Приморского края, проходя военную службу по призыву, в 2015 году разместил в социальной сети "ВКонтакте" несколько видеороликов с призывами к террористической и экстремистской деятельности. По заключению экспертов, видеоматериалы также оправдывали национализм и одобряли терроризм.

Бывший военный был признан виновным в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности и публичном оправдании терроризма.

Приговор в законную силу ещё не вступил.