В Хабаровске вывшего военного приговорили к штрафу за призывы к терроризму

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Суд в Хабаровске за призывы к терроризму приговорил бывшего военнослужащего к штрафу, а также запретил ему в течение года размещать информацию в интернете, сообщила во вторник пресс-служба управления ФСБ по Восточному военному округу.
Установлено, что житель Приморского края, проходя военную службу по призыву, в 2015 году разместил в социальной сети "ВКонтакте" несколько видеороликов с призывами к террористической и экстремистской деятельности. По заключению экспертов, видеоматериалы также оправдывали национализм и одобряли терроризм.
Приговор в законную силу ещё не вступил.