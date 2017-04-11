Подозреваемый в убийстве пытался спрятаться от полицейских под одеялом

ПЯТИГОРСК, 11 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Полицейские Северной Осетии задержали подозреваемого в двойном убийстве, сообщает МВД по Северной Осетии.

"Накануне в одном из домов были обнаружены трупы мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Злоумышленник с места преступления скрылся. Полицейские Северной Осетии установили, что подозреваемый находится в Краснодарском крае", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, во время проверки транспорта автобус, в котором находился мужчина, был остановлен. "В этот момент злоумышленник, понимая, что скрыться ему не удастся, предпринял последнюю попытку маскировки: спрятался, укрывшись одеялом. Однако такие манипуляции ему не помогли", — уточняется в сообщении.

Как отмечается, 43-летний мужчина доставлен в Северную Осетию, дал признательные показания, выдал оружие.

По данным следственного управления СК по Северной Осетии, 8 апреля во Владикавказе в частном доме были обнаружены тела 40-летних женщины и мужчины с огнестрельными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.